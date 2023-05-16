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16 мая, 19:09

Березовский считает, что Сперцян немного затянул с переходом в более сильный чемпионат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян затянул с переездом из РПЛ в более сильный чемпионат.

«Мне кажется, Сперцяну желательно перейти в более сильный и интенсивный чемпионат. Тогда он будет прогрессировать еще быстрее. Конкурентоспособность лиги и сила твоей команды — очень важные факторы для роста игрока. Чем больше матчей высокого уровня, тем лучше для футболиста. Созрел ли он для этого шага? Думаю, давно созрел — возможно, даже немного затянул с ним. Спрос на него наверняка есть, но понятно, что не все от Сперцяна зависит. Нужно еще, чтобы руководство «Краснодара» пошло навстречу игроку. Они внесли большую лепту в его воспитание и, конечно, рассчитывают на определенную финансовую выгоду от трансфера», — приводит слова Березовского «Чемпионат».

В нынешнем сезоне футболист провел 36 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5104661-trener-sbornoj-armenii-spercyan-nemnogo-zatyanul-s-perehodom-v-bolee-silnyj-chempionat.html
Роман Березовский
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
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