Березовский считает, что Сперцян немного затянул с переходом в более сильный чемпионат

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский считает, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян затянул с переездом из РПЛ в более сильный чемпионат.

«Мне кажется, Сперцяну желательно перейти в более сильный и интенсивный чемпионат. Тогда он будет прогрессировать еще быстрее. Конкурентоспособность лиги и сила твоей команды — очень важные факторы для роста игрока. Чем больше матчей высокого уровня, тем лучше для футболиста. Созрел ли он для этого шага? Думаю, давно созрел — возможно, даже немного затянул с ним. Спрос на него наверняка есть, но понятно, что не все от Сперцяна зависит. Нужно еще, чтобы руководство «Краснодара» пошло навстречу игроку. Они внесли большую лепту в его воспитание и, конечно, рассчитывают на определенную финансовую выгоду от трансфера», — приводит слова Березовского «Чемпионат».

В нынешнем сезоне футболист провел 36 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.