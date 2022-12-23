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Сегодня, 19:57

Березовский — о Дзюбе: «Если он мотивирован, возможно, будет еще одна вспышка в его карьере»

Мария Гусева
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский рассказал, что думает о перспективах российского нападающего Артема Дзюбы.

— Сейчас человек меняется, — приводит Metaratings.ru слова Березовского. — Заиграет вновь он или нет — это вопрос его личной мотивации. Если он чем-то мотивирован, то, возможно, будет еще одна вспышка в его карьере. Если он не сможет, то может и карьеру завершить.

— Возвращение в «Зенит» возможно будет?

— Я думаю, если бы «Зенит» его хотел бы изначально, то попытались бы сохранить. Сейчас они, наверное, ориентируются на более молодых и перспективных ребят, которые смогут принести больше пользы.

34-летний Дзюба в данный момент является свободным агентом, в начале ноября нынешнего года он расторг контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел 5 матчей и забил 1 мяч.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Роман Березовский
Футбол
ФК Зенит
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