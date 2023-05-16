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16 мая, 18:47

Березовский высказался о ситуации в «Химках»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший российский голкипер Роман Березовский высказался о ситуации в подмосковных «Химках».

«Чуть-чуть больше обидно за «Химки», чем за «Торпедо», потому что в «Торпедо» я всего один год провел, а в Подмосковье — шесть. Да и по временной шкале «Химки» поближе были. При мне в «Химках» не было такого бардака? Всякие времена были. И финансовые кризисы случались, которые влияли на выступления клуба. Вылетали в ФНЛ, возвращались. Тоже трясло команду, но прямо такого сильного бардака не было», — приводит слова Березовского «Чемпионат».

После 27 туров «Химки» с 18 очками занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5104671-roman-berezovskij-pri-mne-himki-tozhe-tryaslo-no-pryamo-takogo-silnogo-bardaka-ne-bylo.html
Роман Березовский
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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