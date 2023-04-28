Березовский заявил, что без Малкома и Клаудиньо уровень РПЛ еще чуть-чуть упадет

Бывший вратарь «Зенита», московского «Динамо» и сборной Армении Роман Березовский оценил последствия возможного ухода Малкома и Клаудиньо.

«Жаль терять таких мастеров для чемпионата. Для «Зенита» чуть осложнится ситуация, по уровню они станут ближе к остальным клубам в плане мастерства. Смогут ли найти им равноценную замену? Футбольный клуб — это живой организм, в нем всегда происходят какие-то изменения, обновления. Наверняка им на смену будут подыскивать других футболистов, но смогут ли — это покажет только время. Без них ярких легионеров в России, по сути, не останется. Чемпионат России еще потеряет, еще чуть-чуть упадет уровень общей картинки лиги. Такие футболисты всегда украшают матчи, добавляют им яркости», — приводит слова Березовского «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к Малкому со стороны французского «ПСЖ», однако по итогу трансфер так и не состоялся.