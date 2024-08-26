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Сегодня, 20:16

Бериша обратился к болельщикам «Ахмата» в связи с тяжелой травмой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал свое тяжелое повреждение.

26 августа «Ахмат» сообщил, что 32-летнему косовару диагностирован субтотальный разрыв крестообразной связки. Ожидаемый срок восстановления около полугода.

«Дорогие фанаты, друзья и семья. Сегодня один из самых трудных моментов в моей карьере. К сожалению, в последней игре я получил серьезную травму. Мне нужно как можно скорее сделать операцию и воздержаться от футбола на 6 месяцев», — приводит пресс-служба грозненцев слова Бериши.

В это сезоне на счету Бериши два гола и одна результативная передача в семи матчах во всех турнирах за «Ахмат».

Источник: ФК «Ахмат»
Бернард Бериша
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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