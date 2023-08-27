Бериша считает, что «Ахмату» не повезло в концовке матча со «Спартаком»

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Для нас это была хорошая игра. К сожалению, нам не повезло в концовке, но одно очко со «Спартаком» в гостях — тоже хорошо. Сейчас мы в хорошем настроении будем готовиться к следующей игре», — сказал Бериша «СЭ».

«Спартак» с 10 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» находится на 9-й позиции (7 очков). В 7-м туре РПЛ москвичи 2 августа сыграют на выезде с «Краснодаром», а клуб из Грозного в этот же день встретится с «Уралом».