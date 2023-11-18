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18 ноября, 23:40

Агент Гбамена: «Разговоров с российскими клубами о трансфере нет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Бернар Коллиньон заявил, что трансфер полузащитника «Дюнкерка» Жан-Филиппа Гбамена в Россию не обсуждается.

«Разговоров с российскими клубами о трансфере Гбамена нет, на данный момент речи о возвращении не идет», — приводит слова Коллиньона «РБ Спорт».

28-летний ивуарийский футболист, который в начале ноября перешел на правах свободного агента в клуб французской лиги 2 «Дюнкерк», проявил себя в ЦСКА, играя в первой половине 2022 года на правах аренды из «Эвертона».

Гбамен провел в составе армейцев 11 матчей в чемпионате России, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
ФК ЦСКА (Москва)
Жан-Филипп Гбамен
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