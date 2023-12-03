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Сегодня, 21:10

Бериша объяснил свой прыжок ногами вперед в сторону Абаскаля: «Он сказал, что я плохой игрок»

Бериша объяснил свой прыжок ногами вперед в сторону Абаскаля
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Бернард Бериша и Александр Селихов.
Фото ФК «Ахмат»
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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал «СЭ» конфликт с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем после матча 17-го тура РПЛ.

«Я не сделал ничего плохого. Когда я праздновал, Абаскалем провоцировал меня. Он сказал, что я плохой игрок. Несколько раз он говорил это. Но это игра, нам нужно продолжать. Я провоцировал Абаскаля? Нет, мне не нужно никого провоцировать. Все, кто со мной общаются, знают, кто я такой. Действительно, я немного эмоциональный. Но самое главное, что мы выиграли. Это была великая победа!» — сказал Бериша «СЭ».

На 34-й минуте матча «Ахмат» — «Спартак» форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед. Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника, после чего Абаскаль толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную.

Матч завершился победой «Ахмата» со счетом 2:1.

Гильермо Абаскаль. «Слово пацана». Абаскалю пора взрослеть
Бернард Бериша
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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