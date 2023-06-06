Бесчастных: «Спартак» должен быть на первом месте. Сезон для красно-белых неудачный»

Сегодня, 10:27
Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» и тренер «Родины» Владимир Бесчастных высказался об итогах сезона для красно-белых.
— «Спартак» должен быть на первом месте, а команда заняла третье место в чемпионате России. Значит, сезон для «Спартака» неудачный. Успех в том, что завоевали бронзовые медали, — приводит «РБ Спорт» слова Бесчастных.
— Как вам работа Абаскаля в «Спартаке»?
— Никак. Я думаю о своей команде, а не об Абаскале.
— Вам нравится футбол «Спартака»?
— Я смотрю за тем футболом, который показывает «Родина».
«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона. Чемпионом России в пятый раз подряд стал «Зенит». Футболисты ЦСКА завоевали серебряные медали.