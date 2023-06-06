Бесчастных: «Спартак» должен быть на первом месте. Сезон для красно-белых неудачный»

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» и тренер «Родины» Владимир Бесчастных высказался об итогах сезона для красно-белых.

— «Спартак» должен быть на первом месте, а команда заняла третье место в чемпионате России. Значит, сезон для «Спартака» неудачный. Успех в том, что завоевали бронзовые медали, — приводит «РБ Спорт» слова Бесчастных.

— Как вам работа Абаскаля в «Спартаке»?

— Никак. Я думаю о своей команде, а не об Абаскале.

— Вам нравится футбол «Спартака»?

— Я смотрю за тем футболом, который показывает «Родина».

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона. Чемпионом России в пятый раз подряд стал «Зенит». Футболисты ЦСКА завоевали серебряные медали.