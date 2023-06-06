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Сегодня, 10:27

Бесчастных: «Спартак» должен быть на первом месте. Сезон для красно-белых неудачный»

Алина Савинова
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Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» и тренер «Родины» Владимир Бесчастных высказался об итогах сезона для красно-белых.

— «Спартак» должен быть на первом месте, а команда заняла третье место в чемпионате России. Значит, сезон для «Спартака» неудачный. Успех в том, что завоевали бронзовые медали, — приводит «РБ Спорт» слова Бесчастных.

— Как вам работа Абаскаля в «Спартаке»?

— Никак. Я думаю о своей команде, а не об Абаскале.

— Вам нравится футбол «Спартака»?

— Я смотрю за тем футболом, который показывает «Родина».

«Спартак» занял третье место в РПЛ по итогам сезона. Чемпионом России в пятый раз подряд стал «Зенит». Футболисты ЦСКА завоевали серебряные медали.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-beschastny-h-spartak-dolzhen-by-t-na-pervom-meste-sezon-neudachny-j-dlya-krasno-bely-h/
Владимир Бесчастных
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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