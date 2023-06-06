Бесчастных заявил, что футболисты «Родины» сильно прибавили за этот год

Тренер нападающих «Родины» Владимир Бесчастных ответил на вопрос, готовы ли футболисты команды к выходу в РПЛ в случае победы над «Пари НН» в стыках.

«Мы готовим, а там надеемся, что они будут готовы. Как они себя проявят в предстоящих матчах, зависит от них. Они очень сильно прибавили за этот год. Посмотрим, как это будет выглядеть с командой премьер-лиги. Мы каждый день работали и шли от игры к игре. Была цель — попасть в стыки, но мы очень много очков потеряли в первом круге. Старались выровнять ситуацию, а потом так получилось, что выскочили вверх», — приводит «РБ Спорт» слова Бесчастных.

«Родина» заняла 5-е место в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона, однако получила право сыграть в стыках, так как «Алании» отказали в выдаче лицензии для участия в РПЛ. В рамках стыковых матчей московская команда встретится с «Пари НН». Первая игра пройдет 7 июня, ответная — 10 июня.