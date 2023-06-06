Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:35

Бесчастных заявил, что футболисты «Родины» сильно прибавили за этот год

Алина Савинова
Telegram Дзен

Тренер нападающих «Родины» Владимир Бесчастных ответил на вопрос, готовы ли футболисты команды к выходу в РПЛ в случае победы над «Пари НН» в стыках.

«Мы готовим, а там надеемся, что они будут готовы. Как они себя проявят в предстоящих матчах, зависит от них. Они очень сильно прибавили за этот год. Посмотрим, как это будет выглядеть с командой премьер-лиги. Мы каждый день работали и шли от игры к игре. Была цель — попасть в стыки, но мы очень много очков потеряли в первом круге. Старались выровнять ситуацию, а потом так получилось, что выскочили вверх», — приводит «РБ Спорт» слова Бесчастных.

«Родина» заняла 5-е место в турнирной таблице первой лиги по итогам сезона, однако получила право сыграть в стыках, так как «Алании» отказали в выдаче лицензии для участия в РПЛ. В рамках стыковых матчей московская команда встретится с «Пари НН». Первая игра пройдет 7 июня, ответная — 10 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-beschastny-h-u-rodiny-by-la-tsel-popast-v-sty-ki-futbolisty-ochen-sil-no-pribavili-za-e-tot-god/
Владимир Бесчастных
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Родина
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Конец эпохи ТЩК? В сборной России по фигурному катанию больше нет Трусовой, Щербаковой и Косторной
ЦСКА стал вторым в чемпионате России, «Спартак» занял третье место
Число погибших от отравления алкоголем в Ульяновской области возросло до 18
Уровень воды в Днепре значительно повысился после подрыва Каховской ГЭС
ВС РФ уничтожили 17 танков ВСУ на южнодонецком направлении
Как работает система стабилизации цен на продукты в РФ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: кто будет играть в РПЛ?
Парфенов: «Первая лига — очень крепкий чемпионат, любая команда может обыграть любую»
Калешин объяснил, почему у него не было предложений из РПЛ: «Я категоричный человек и не готов везде работать»
«Я выбрал путь антисистемы, цель которой — развалить систему российского футбола изнутри». Интервью-«бомба» Евгения Калешина
Парфенов: «В матчах с «Пари НН» важно проявить терпение и сыграть разумно»
Павленко: «Не было вау-эффекта, когда узнали об участии в стыках, «Родина» готова к этим играм»
Аликин: «Родин­а» заслужила право сыграть в стыках за РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» выбирает главного тренера из двух кандидатур

Парфенов: «Первая лига — очень крепкий чемпионат, любая команда может обыграть любую»