«Бешикташ» близок к отказу от трансфера полузащитника «Локомотива» Баринова

«Бешикташ» близок к тому, чтобы отказаться от трансфера полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, вероятность перехода 26-летнего россиянина в турецкий клуб довольно низка. На данный момент «Бешикташ» ведет переговоры с другим футболистом на позицию полузащитника, и, скорее всего, подпишет с ним контракт.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб был готов заплатить «Локомотиву» за Баринова не больше четырех миллионов евро, однако московский клуб запросил у «Бешикташа» 5 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Баринов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив».