«Бешикташ» больше не рассматривает кандидатуру Баринова

«Бешикташ» не будет предпринимать новых попыток купить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает «РБ Спорт».

В связи с землетрясениями, унесшими жизни нескольких тысяч человек, трансферное окно в Турции было продлено до 18 февраля. Однако в этот период «Бешикташ» не будет предпринимать новых попыток приобрести 26-летнего Баринова. Отмечается, что туреций клуб сделали свое последнее предложение в пять миллионов евро и поднимать цену не готовы, однако московский клуб не готов расстаться с футболистом за такую сумму.

Баринов выступает за «Локомотив» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова девять миллионов евро.