0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:59

«Бешикташ» больше не рассматривает кандидатуру Баринова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Бешикташ» не будет предпринимать новых попыток купить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает «РБ Спорт».

В связи с землетрясениями, унесшими жизни нескольких тысяч человек, трансферное окно в Турции было продлено до 18 февраля. Однако в этот период «Бешикташ» не будет предпринимать новых попыток приобрести 26-летнего Баринова. Отмечается, что туреций клуб сделали свое последнее предложение в пять миллионов евро и поднимать цену не готовы, однако московский клуб не готов расстаться с футболистом за такую сумму.

Баринов выступает за «Локомотив» с июля 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 20 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Баринова девять миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/beshiktash-bol-she-ne-rassmatrivaet-kandidaturu-barinova/
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения
Предсказавший землетрясение в Турции сейсмолог сообщил об изменении Ближнего Востока
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Число погибших в Турции в результате землетрясения возросло до 12 391 человека
ТАСС: госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Зените» назвали слухами информацию об интересе «Реала» к Ренану

Талалаев уверен, что надеется, что Стефанович выстрелит в «Торпедо»