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Сегодня, 14:15

«Бешикташ» готов вернуться к вопросу перехода Баринова летом

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Бешикташ» готов рассмотреть возможность перехода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в летнее трансферное окно в случае, если не получится договориться о переходе в ближайшие две недели.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не хочет отпускать Баринова в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

12 января агент Баринова, Павел Банатин рассказал об интересе «Бешикташа» к россиянину.

26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/lokomotiv-ne-hochet-otpuskat-barinova-v-beshiktash-v-zimnee-transfernoe-okno-2023311/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
0
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«Локомотив» не хочет отпускать Баринова в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно