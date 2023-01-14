«Бешикташ» готов вернуться к вопросу перехода Баринова летом

Как стало известно «СЭ», «Бешикташ» готов рассмотреть возможность перехода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в летнее трансферное окно в случае, если не получится договориться о переходе в ближайшие две недели.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» не хочет отпускать Баринова в «Бешикташ» в зимнее трансферное окно.

12 января агент Баринова, Павел Банатин рассказал об интересе «Бешикташа» к россиянину.

26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.