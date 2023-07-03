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Сегодня, 19:41

«Бешикташ» нашел альтернативу Кузяеву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев больше не является приоритетным вариантом усиления для стамбульского «Бешикташа», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, «Бешикташ» пытается подписать полузащитника «Ноттингем Форрест» Густаво Скарпу. Отмечается, что этот игрок очень нравится главному тренеру «черных орлов» Шенолу Гюнешу.

Турецкий клуб остается на связи со стороной россиянина и готов к диалогу, но только если сделка по Скарпе сорвется.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2022/23 полузащитник провел в РПЛ 26 матчей в составе сине-бело-голубых, отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005197477_beshiktash_nashel_alternativu_kuzyaevu
Далер Кузяев
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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