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Сегодня, 12:20

«Бешикташ» отправил запрос в «Локомотив» о трансфере Баринова

Мария Куцубеева
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи в комментарии для «СЭ» рассказал, что «Локомотив» получил запрос о проведении трансфера полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Бешикташ» отправил запрос о проведении трансфера Баринова и «Локомотив» его получил? Да, это так», — сказал Казанчи «СЭ».

12 января агент Баринова, Павел Банатин рассказал об интересе «Бешикташа» к россиянину.

26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Дмитрий Баринов
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ФК Бешикташ
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