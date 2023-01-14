«Бешикташ» отправил запрос в «Локомотив» о трансфере Баринова

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи в комментарии для «СЭ» рассказал, что «Локомотив» получил запрос о проведении трансфера полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

«Бешикташ» отправил запрос о проведении трансфера Баринова и «Локомотив» его получил? Да, это так», — сказал Казанчи «СЭ».

12 января агент Баринова, Павел Банатин рассказал об интересе «Бешикташа» к россиянину.

26-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 9 миллионов евро.