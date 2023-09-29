«Бешикташ» снова интересовался Бариновым

В летнее трансферное окно турецкий «Бешикташ» снова интересовался возможностью приобретения полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, турецкий клуб до сих пор заинтересован в покупке российского полузащитника, поэтому минувшим летом узнавал возможные условия его перехода. Отмечается, что московский клуб готов продать Баринова, но не менее чем за 8 миллионов евро. Ожидалось, что «Бешикташ» пришлет официальный оффер в московский клуб, но в последний день трансферного окна он отказался от сделки.

В январе 2023 года сообщалось, что «Бешикташ» делал несколько предложений о покупке Баринова. Тогда «Локомотив» не устроили условия, предложенные турками. В мае полузащитник продлил контракт с железнодорожниками до конца сезона-2025/26.