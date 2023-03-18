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Сегодня, 18:01

Беспроигрышная серия Гончаренко с «Уралом» стала пятой по продолжительности в его карьере

Кирилл Бурдаков
Статистик
Виктор Гончаренко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Поражение от «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ (0:1) стало для «Урала» первым в официальных матчах с середины сентября 2020 года. Беспроигрышная серия команды Виктора Гончаренко растянулась на 16 матчей чемпионата и Кубка России.

Только трижды в тренерской карьере белорусский специалист не уступал дольше. В 2011 году БАТЭ под его руководством не знал неудач в 17 встречах, в 2012-м — в 18, а в 2008-м — в 23. Причем рекордная серия прервалась на «Сантьяго Бернабеу».

Интересно, что в России Гончаренко выдал десятиматчевую серию с «Кубанью» и три девятиматчевые с ЦСКА.

Самые продолжительные серии без поражений в карьере Виктора Гончаренко

Команда

Годы

Турниры

И

В

Н

М

Кто прервал

БАТЭ

2008

Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига чемпионов

23

15

8

44-18

Реал (г) — 0:2

БАТЭ

2012

Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига чемпионов

18

11

7

34-9

Торпедо Ж (д) — 0:1

БАТЭ

2011

Чемпионат Белоруссии, Суперкубок Белоруссии, Лига Европы

17

11

6

32-6

Динамо Мн (г) — 0:2

БАТЭ

2010

Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии

16

12

4

26-1

Минск (д) — 1:2

Урал

2022-2023

Чемпионат России, Кубок России

16

10

6

29-17

Динамо (д) — 0:1

БАТЭ

2012

Чемпионат Белоруссии

11

11

0

21-2

Динамо Брт (д) — 0:1

БАТЭ

2010

Чемпионат Белоруссии, Лига Европы

10

8

2

24-8

Шахтер Сг (д) — 1:2

БАТЭ

2011

Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига чемпионов

10

7

3

22-4

Минск (г) — 0:1

БАТЭ

2009

Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига Европы

10

6

4

18-6

Бенфика (д) — 1:2

Кубань

2014

Чемпионат России, Кубок России

10

6

4

14-7

ЦСКА (г) — 0:6

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 14:15. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
0:1
Динамо

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ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
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