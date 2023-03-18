Беспроигрышная серия Гончаренко с «Уралом» стала пятой по продолжительности в его карьере

Сегодня, 18:01
Поражение от «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ (0:1) стало для «Урала» первым в официальных матчах с середины сентября 2020 года. Беспроигрышная серия команды Виктора Гончаренко растянулась на 16 матчей чемпионата и Кубка России.
Только трижды в тренерской карьере белорусский специалист не уступал дольше. В 2011 году БАТЭ под его руководством не знал неудач в 17 встречах, в 2012-м — в 18, а в 2008-м — в 23. Причем рекордная серия прервалась на «Сантьяго Бернабеу».
Интересно, что в России Гончаренко выдал десятиматчевую серию с «Кубанью» и три девятиматчевые с ЦСКА.
Самые продолжительные серии без поражений в карьере Виктора Гончаренко
|
Команда
|
Годы
|
Турниры
|
И
|
В
|
Н
|
М
|
Кто прервал
|
БАТЭ
|
2008
|
Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига чемпионов
|
23
|
15
|
8
|
44-18
|
Реал (г) — 0:2
|
БАТЭ
|
2012
|
Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига чемпионов
|
18
|
11
|
7
|
34-9
|
Торпедо Ж (д) — 0:1
|
БАТЭ
|
2011
|
Чемпионат Белоруссии, Суперкубок Белоруссии, Лига Европы
|
17
|
11
|
6
|
32-6
|
Динамо Мн (г) — 0:2
|
БАТЭ
|
2010
|
Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии
|
16
|
12
|
4
|
26-1
|
Минск (д) — 1:2
|
Урал
|
2022-2023
|
Чемпионат России, Кубок России
|
16
|
10
|
6
|
29-17
|
Динамо (д) — 0:1
|
БАТЭ
|
2012
|
Чемпионат Белоруссии
|
11
|
11
|
0
|
21-2
|
Динамо Брт (д) — 0:1
|
БАТЭ
|
2010
|
Чемпионат Белоруссии, Лига Европы
|
10
|
8
|
2
|
24-8
|
Шахтер Сг (д) — 1:2
|
БАТЭ
|
2011
|
Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига чемпионов
|
10
|
7
|
3
|
22-4
|
Минск (г) — 0:1
|
БАТЭ
|
2009
|
Чемпионат Белоруссии, Кубок Белоруссии, Лига Европы
|
10
|
6
|
4
|
18-6
|
Бенфика (д) — 1:2
|
Кубань
|
2014
|
Чемпионат России, Кубок России
|
10
|
6
|
4
|
14-7
|
ЦСКА (г) — 0:6