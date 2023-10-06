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Сегодня, 11:15

Бессмертный назвал «Динамо» самым популярным клубом в России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал самый популярный футбольный клуб в России.

— Болельщики «Спартака» считают, что это самый популярный клуб в России. Ты согласен с этим?

— Я не знаю, тут нужно думать. Болельщики «Динамо» думают, что мы самый популярный клуб.

— А ты как думаешь?

— Для меня — «Динамо».

«Динамо» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков за 10 туров. В 11-м туре чемпионата России московская команда на своем поле примет «Факел». Матч пройдет 8 октября и начнется в 16.30 по московскому времени.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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