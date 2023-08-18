Бессмертный: «Будет сложный и интересный матч против ЦСКА»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный перед матчем 5-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что ждет сложного и интересного противостояния.

«Все, что было в предсезонку, — это не то, что будет сейчас в официальном матче. ЦСКА — очень хорошая команда. Она каждый сезон находится вверху таблицы, претендует на самые высокие места. Нынешний чемпионат не исключение. Поэтому будет сложный и интересный матч. Но мы постараемся его выиграть», — цитируют «Известия» Бессмертного.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится в субботу, 19 августа. Начало встречи — 15.00 по московскому времени.