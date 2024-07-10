BetBoom стал спонсором ФК «Локомотив»

Сегодня, 15:21
Букмекерская компания BetBoom и футбольный клуб «Локомотив» заключили контракт на четыре года.
«Мы очень рады началу нашего сотрудничества. Могу сказать, что работа с первого дня началась очень активно. Она направлена прежде всего на наших болельщиков, чтобы создать максимально комфортные условия на стадионе, повысить интерес к матчам «Локомотива». С нашим партнером мы будем делать больше интересных историй во время матчей», — сказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.
«Локомотив» в сезоне РПЛ-2023/24 занял четвертое место.
Софья Грецкая