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Бевеев — о том, что он может быть заигран за сборную Казахстана: «Вопрос закрыт»

Алина Савинова
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев отреагировал на информацию о том, что он может быть заигран за национальную команду Казахстана.

«Гражданство Казахстана? Спросите у журналистов, которые это пишут. Думаю, они расскажут, какая ситуация была. Я также об этом прочитал, и все. Ничего об этом не знаю. Я родился в Калмыкии. А это что? Правильно, Россия. Вот и все, вопрос закрыт», — приводит Sport24 слова Бевеева.

По данным портала Transfermarkt, у 27-летнего защитника двойное гражданство — России и Казахстана.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-05-vopros-zakryt-zashchitnik-urala-beveyev-o-tom-chto-on-mozhet-byt-zaigran-za-sbornuyu-kazakhstana
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