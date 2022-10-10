Бейл назвал тупыми поражения «Крыльев» в матчах против «Краснодара» и «Локомотива»

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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в разговоре с «СЭ» рассказал, на какое место самарский клуб может претендовать в этом сезоне РПЛ.
— Как ты считаешь, за какое место «Крылья» смогут побороться в этом сезоне?
— Нам точно нужно подниматься выше в турнирной таблице. У нас уже было несколько тупых поражений, в которых мы должны были победить. Например, глупая игра с «Локомотивом», мы должны были забрать победу. Или с «Краснодаром» на прошлой неделе. Нам нужно продолжать усердно работать и стараться набирать как можно больше очков в турнирной таблице.
Самарский клуб расположился на 11-й строчке в РПЛ, набрав 11 очков в 12 матчах.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования