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14 апреля, 11:15

Бейл подарит Радимову раков как мотивацию в матче против ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в разговоре с «СЭ» заявил, что подарит раков Владиславу Радимову на матче 25-го тура против ЦСКА.

— Радимов просил раков.

— Да-да. Сегодня без мотивации! Если ты сделаешь это один раз, это сработает. Два-три-четыре — не думаю.

— Будут ли ему доставлены раки?

— Да. На матче против ЦСКА, потому что у него был матч «Зенита» и «Краснодара». Через неделю раки будут!

Перед матчем 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (5:1) защитник самарцев Гленн Бейл в качестве мотивации разместил в раздевалке цитаты Радимова с жесткой критикой команды.

«Крылья Советов» (26 очков) занимают 11-е место в РПЛ.

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Владислав Радимов
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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