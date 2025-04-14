Бейл подарит Радимову раков как мотивацию в матче против ЦСКА

14 апреля, 11:15
Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в разговоре с «СЭ» заявил, что подарит раков Владиславу Радимову на матче 25-го тура против ЦСКА.
— Радимов просил раков.
— Да-да. Сегодня без мотивации! Если ты сделаешь это один раз, это сработает. Два-три-четыре — не думаю.
— Будут ли ему доставлены раки?
— Да. На матче против ЦСКА, потому что у него был матч «Зенита» и «Краснодара». Через неделю раки будут!
Перед матчем 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» (5:1) защитник самарцев Гленн Бейл в качестве мотивации разместил в раздевалке цитаты Радимова с жесткой критикой команды.
«Крылья Советов» (26 очков) занимают 11-е место в РПЛ.