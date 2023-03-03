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Бейл — о своем Telegram-канале: «Пытаюсь говорить по-русски, это помогает улучшить уровень языка»

Бейл рассказал, почему решил создать свой Telegram-канал
Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл объяснил «СЭ», почему решил создать телеграм-канал.

«Я создал телеграм-канал, чтобы иметь связь с болельщиками. Мне кажется, им интересно смотреть за тем, что происходит за футбольным полем. Общение? Иногда я перевожу какие-то их сообщения, плюс немного говорю. Пытаюсь говорить по-русски, это помогает улучшить мой уровень языка», — сказал Бейл «СЭ».

Контракт «Крыльев Советов» с голландцем рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне на его счету 24 матча, 1 гол и 2 результативные передачи.

ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
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