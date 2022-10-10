Бейл заявил, что чувствует себя в безопасности в «Крыльях» и не намерен уезжать из России

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о своем будущем в России.

— Ты уверен, что продолжишь карьеру в России?

— Да, я играю здесь и мне все нравится в России! Я ощущаю себя в безопасности тут, все хорошо. Если бы так не было, то я бы не играл в «Крыльях Советах».

27-летний нидерландец выступает за «Крылья Советов» с лета 2021 года. Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне на счету Бейла одна голевая передача в 15 матчах за самарцев.