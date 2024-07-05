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Сегодня, 18:00

Бейл заявил, что переход Депая пойдет на пользу РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая в РПЛ.

«Всегда буду рад ему! Да и РПЛ приезд Мемфиса пойдет только на пользу. Такой трансфер вызовет интерес у зрителей», — сказал Бейл «СЭ».

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30 июня Депай покинул «Атлетико» в связи с истечением контракта. Он играл за команду с января 2023 года и провел 40 матчей, забив 13 голов. На данный момент Депай выступает на Евро-2024 в составе сборной Нидерландов.

Мемфис Депай
РПЛ
Гленн Бейл
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