Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:35

Бейл — о поражении Нидерландов от России на Евро-2008: «Я простил Хиддинка за этот матч»

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл заявил, что не держит зла на Гуса Хиддинка за победу над сборной его страны на Евро-2008.

«До сих пор помню этот момент. Сидел и смотрел игру дома, не мог поверить своим глазам. Перед этим Нидерланды победили Италию, Францию и тут проигрывают России. Просто невероятно. В том матче забил Павлюченко и мне запомнилось, что в первой же игре в РПЛ я вышел на поле и играл против него. Простил ли я Гуса за этот матч? Конечно, никаких проблем, это же футбол», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

29-летний нидерландец выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: РБ Спорт
4
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Гленн Бейл
Гус Хиддинк
Читайте также
Общий размер маткапитала составит 912 тыс. рублей в 2025 году
Потеря территорий и разговоры о миротворцах. Что пишут СМИ об Украине
Анкалаев проведет бой с Перейрой за пояс чемпиона UFC 8 марта
Захарова заявила о растерянности Каллас перед лицом администрации Трампа
«Спартак» может лишиться главного защитника. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 января
Неймар хочет получить 62 миллиона от «Аль-Хиляля» перед уходом в «Сантос»
Популярное видео
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя