Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 14:10

Без работы остались 10 судей РПЛ. Все они наказаны за ошибки?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Цыганок.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

В список назначений судей на матчи 26-го тура чемпионата России не вошли 10 человек из числа тех, кто раньше допускался к обслуживанию игр РПЛ. В нем нет Ивана Абросимова, Константина Аверьянова, Ранэля Зиякова, Евгения Кукуляка, Игоря Панина, Андрея Фисенко, Сергея Цыганка, Сергея Чебана, Михаила Черемных и Рафаэля Шафеева.

Официальной информации, почему они не задействованы, нет. Можно только предположить, что все или большинство наказаны и на время отстранены.

Абросимов, Цыганок и Фисенко наверняка остались без работы из-за матча 24-го тура «Химки» — «Крылья Советов» (1:3). В нем самарцы ошибочно не были наказаны 11-метровым ударом, а их футболист Фернандо Костанца избежал удаления за умышленный удар соперника ногой.

Возможно, отсутствие Аверьянова и Кукуляка связано с игрой первой лиги «Сочи» — «Алания» (4:0), в ходе которой они выполняли функции видеоассистентов. Панин работал видеоарбитром матча «Черноморец» — «СКА-Хабаровск» (2:1).

Зияков неуверенно провел вторую за полгода встречу РПЛ — «Оренбург» — «Динамо» Мх (2:1). В частности, ошибочно отменил гол хозяев.

Чебан в 25-м туре был судьей матча «Динамо» — «Рубин» (3:1), а Черемных — «Локомотив» — «Пари НН» (3:0). Москвич непонятно за что назначил пенальти, который, к счастью, помог отменить ВАР. Кроме того, он так и не справился с динамовцами, которые при розыгрыше свободного удара с линии площади их ворот не отошли на положенное расстояние. Пермяк удалил за серьезное нарушение правил нижегородца Никиту Каккоева, но за схожий фол не показал красную карточку железнодорожнику Илье Самошникову.

10
РПЛ
Читайте также
Появились кадры момента взрыва автомобиля в Балашихе
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Европа смягчает позиции по отправке миротворцев. И вот почему
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
При взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Москалик
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
ЦСКА готовится обогнать «Спартак», «Динамо» — остановить «Зенит». Не тур, а какой-то праздник!
Источник: Мангаш может покинуть «Спартак» летом
«Пари НН» — «Ахмат»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию
Источник: «Зенит» может сделать Жерсона самым высокооплачиваемым игроком РПЛ
CAS обязал Норманна выплатить 3 миллиона евро «Ростову»
«Динамо» — «Зенит»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя