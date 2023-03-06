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В день матча «Сочи» — ЦСКА главному арбитру встречи Владиславу Безбородову исполнилось 50 лет и 49 дней.
Он стал первым в истории судьей, который работал на матче чемпионата России по празднования 50-летнего юбилея. Второй результат в истории принадлежит москвичу Валерию Шавейко (48 лет и 278 дней), третье — краснодарцу Юрию Чеботареву (48 лет и 253 дня).
Самые возрастные судьи в истории чемпионатов России
|
Судья
|
Город
|
Дата рождения
|
Дата матча
|
Возраст
|
Владислав Безбородов
|
Санкт-Петербург
|
15.01.1973
|
05.03.2023
|
50 лет 49 дней
|
Валерий Шавейко
|
Москва
|
04.02.1956
|
08.11.2004
|
48 лет 278 дней
|
Юрий Чеботарев
|
Краснодар
|
21.02.1955
|
01.11.2003
|
48 лет 253 дня
|
Юри Вергопуло
|
Москва
|
18.03.1947
|
26.10.1995
|
48 лет 222 дня
|
Владимир Овчинников
|
Москва
|
31.03.1951
|
08.11.1999
|
48 лет 222 дня
|
Виктор Филиппов
|
Москва
|
30.03.1948
|
03.11.1996
|
48 лет 218 дней
|
Гаряфий Жафяров
|
Москва
|
11.04.1952
|
12.11.2000
|
48 лет 215 дней
|
Александр Колобаев
|
Москва
|
18.05.1962
|
28.11.2010
|
48 лет 194 дня
|
Александр Савкин
|
Балашиха
|
07.04.1945
|
09.10.1993
|
48 лет 185 дней
|
Михаил Веселовский
|
Москва
|
13.07.1958
|
18.11.2006
|
48 лет 128 дней