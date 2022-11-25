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Судейство

25 ноября, 22:28

Безбородов прокомментировал слова Алаева по поводу общения судей с прессой

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный арбитр Владислав Безбородов рассказал о том, готов ли общаться с прессой после матчей, на которых он будет работать.

25 ноября президент РПЛ Александр Алаев выступил за то, чтоб судьи после каждого матча давали комментарии.

«Готов ли я общаться с журналистами после матчей? Не могу ничего ответить по этому поводу, потому что у меня есть руководитель, который дает мне прямые указания по этому поводу», — приводит слова Безбородова «РБ Спорт».

Ранее Алаев оценил уровень судейства в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.

Источник: РБ Спорт

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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РПЛ
Александр Алаев
Владислав Безбородов
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