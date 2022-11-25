Безбородов прокомментировал слова Алаева по поводу общения судей с прессой

Судейство
25 ноября, 22:28
Главный арбитр Владислав Безбородов рассказал о том, готов ли общаться с прессой после матчей, на которых он будет работать.
25 ноября президент РПЛ Александр Алаев выступил за то, чтоб судьи после каждого матча давали комментарии.
«Готов ли я общаться с журналистами после матчей? Не могу ничего ответить по этому поводу, потому что у меня есть руководитель, который дает мне прямые указания по этому поводу», — приводит слова Безбородова «РБ Спорт».
Ранее Алаев оценил уровень судейства в осенней части сезона-2022/23 в РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования