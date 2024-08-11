Безбородов проведет 300-й матч в РПЛ

Сегодняшняя игра 4-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» станет 300-й для судьи Владислава Безбородова. Он станет первым, кто достигнет этого рубежа, и создаст своеобразный клуб своего имени.

262 игры в активе Сергея Карасева, которому, если позволит здоровье, по силам повторить результат Безбородова. Также в пятерку самых опытных входят Алексей Николаев (226 матчей), Юрий Баскаков (225) и Виталий Мешков (216).

Матч пройдет в Москве и начнется в 20.00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.