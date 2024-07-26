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Сегодня, 11:37

Безруков о проверке Генпрокуратуры шутки про денежную премию от «Краснодара»: «Было страшно»

Алина Савинова
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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, как отнесся к проверке Генпрокуратуры РФ своей шутки про денежное вознаграждение от «Краснодара» в конце прошлого сезона.

«Вначале было прямо страшно. Я не испытывал ничего подобного. Уж тем более не сталкивался с риском дисквалификации, отстранения от футбола. Эти переживания — самое мое большое наказание. Вроде бы здравый смысл говорил: «Как такое возможно из-за шутки?» С другой стороны я все равно очень переживал. Кто я такой, чтобы про меня говорили депутаты или звезды телевидения? Было дискомфортно», — цитирует Безрукова Sport24.

После матча 21-го тура РПЛ прошлого сезона между «Рубином» и «Зенитом» (2:0) футболист пошутил, что в команде ждут деньги от «Краснодара» за победу над соперником «быков» по турнирной таблице. Позже Безрукова штрафовали на 100 тысяч рублей и дисквалифицировали на три месяца условно за это высказывание.

Источник: Sport24
Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
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