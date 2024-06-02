Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:55

Безруков на «четверку» оценил выступление «Рубина» в минувшем сезоне РПЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, какую оценку поставил бы команде за прошедший сезон.

«Четыре», потому что есть, к чему расти, и хочется занимать более высокие места. Особенно для такой команды, как «Рубин», для такой республики. В целом, для первого сезона после выхода из ФНЛ в РПЛ, считаю, что это достаточно хороший результат. Опять же в следующем сезоне мы должны добавлять во всем и улучшать все компоненты игры. Надеюсь, будем бороться за более высокие места», — приводит «РБ Спорт» слова Безрукова.

По итогам сезона-2023/24 казанская команда заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 балла.

Источник: РБ Спорт
Руслан Безруков
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Бивол нокаутировал Зинада и защитил титулы по версиям WBA Super и IBO
Пол Морис вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли
Киеву запретят наносить удары западным оружием по России за пределами СВО. И вот почему
Махачев хочет уйти в другой вес, босс UFC намерен провести в России бой с Царукяном, на который приглашают Путина. Что произошло после победы Махачева над Порье
Медведь напал на дрессировщика во время представления в цирке Обнинска
Помогавший ВСУ студент Гулько заявил об отсутствии планов вернуться на Украину
Популярное видео
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Безруков — о комитете по этике: «Сначала переживал, но благодаря поддержке справился с давлением»
«Ахмат» согласовал контракт с Адиевым на три года
Президент «Оренбурга» Еремякин заявил, что переговоры по Воробьеву напоминают ему «собачьи свадьбы»
Слишкович считает, что Тюкавин готов играть в сильном европейском чемпионате
Мостовой: «Пари НН» — красавцы, но пока не понятно, кто такой Илич»
Тарханов о возможном уходе Федотова из ЦСКА: «Вспомните, как в «Спартаке» Каррера выиграл РПЛ, а затем его сняли»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Филимонов — о переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Это новый вызов и страница в жизни»

Филимонов назвал отсутствие трофея у «Спартака» главным разочарованием сезона