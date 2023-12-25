Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

25 декабря, 23:38

Безруков надеется, что скоро станет ощущать себя звездой российского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

21-летний полузащитник «Рубина» Руслан Безруков рассказал, как ощущает себя в футболе.

«Чувствую ли себя звездой российского футбола? Не особо. Я пока не ощущаю особого внимания, но мне приятно было участвовать в таком матче и находиться рядом с такими игроками. Это все очень на меня влияет. Одно дело смотреть на всех по телевизору и другое — играть вместе. Я кайфанул! И скоро буду ощущать себя полноценной звездой. Надеюсь», — приводит слова Безрукова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Безруков провел за «Рубин» 14 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-bezrukov-nadeyus-skoro-stanu-oshhushhat-sebya-zvezdoj-rossijskogo-futbola/
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
3
0
Читайте также
Портал Chess.com забанил Крамника за борьбу с читерством
Валиева выступила под татарский саундтрек из сериала «Слово пацана»
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
«Известия» публикуют кадры из освобожденной Марьинки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Салихова прокомментировала плотность команд в верхней части турнирной таблицы РПЛ

Гладилин считает, что вторая команда «Спартака» не нужна клубу