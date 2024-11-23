Безруков о попытке удара через себя: «Кажется, пересмотрел хайлайтов Неймара»

Защитник «Рубина» Руслан Безруков объяснил, почему решил пробить через себя в концовке матча 16-го тура РПЛ с «Акроном» (3:0).

«Мне ребята сказали, что можно было пробовать забивать головой, — приводит «ВсеПроСпорт» слова Безрукова. — Но в игре мне показалось, что чуть перебежал, поэтому пытался уже справиться с ударом через себя. Где-то, может, сыграло то что хайлайты Неймара перед игрой посмотрел... и хотел сыграть красиво. В целом, мне кажется, прикольно играть красиво, мы же играем ради болельщиков. Мои родители ходят на матчи, поэтому в следующий раз, когда появится шанс, постараюсь исправиться и забить».

«Рубин» с 22 очками после 16 игр занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.