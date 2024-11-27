Безруков считает, что Даку сильнее Кордобы

Футболист «Рубина» Руслан Безруков ответил на вопрос, кто сильнее — его одноклубник Мирлинд Даку или нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

«Кто сильнее — Даку или Кордоба? У них с Джоном одинаковое количество голов. Сложно сказать, кто из них сильнее. Они играют в разных командах, которые отличаются по стилю. Мы знаем потенциал Даку, а с Кордобой не тренируемся. Даку сильнее Кордобы», — сказал Безруков «РБ Спорт».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кордобы в 14 миллионов евро, а Мирлинда Даку — в 6 миллионов.