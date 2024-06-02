Безруков — о комитете по этике: «Сначала переживал, но благодаря поддержке справился с давлением»

Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков ответил на вопрос о деле против него в комитете по этике РФС, рассмотрение которого состоится 4 июня.

«Буду ли присутствовать на заседании четвертого числа? Да, конечно. Буду объяснять свою позицию. Много комментариев в мою поддержку? Да, я бы хотел поблагодарить всех людей, которые мне пишут. Мне очень много написало людей в запрещенной социальной сети. Я очень благодарен этим людям, потому что сначала не понимал, что это может вызвать какой-то резонанс, но когда уже вызвало, честно говоря, начал опасаться и переживать. Благодаря людям, которые поддерживали, писали теплые слова, получалось справляться с этим давлением. Сейчас я отпустил ситуацию. Хотелось бы сказать спасибо людям, которые поддерживали», — цитирует Безрукова «РБ Спорт».

24 апреля после матча 21-го тура РПЛ «Зенит» — «Рубин» (0:2) Безруков в шутливой форме заявил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над конкурентом «быков» по таблице в РПЛ.

Комитет по этике РФС должен был рассмотреть дело Безрукова 21 мая, однако рассмотрение было перенесено в связи с отсутствием игрока на заседании.