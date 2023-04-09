Безуглов объяснил отсутствие Акинфеева в стартовом составе ЦСКА на матч с «Химками»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил, почему вратарь Игорь Акинфеев начнет матч 22-го тура РПЛ против «Химок» на скамейке запасных.

«Перед игрой против «Химок» недоступными для участия в полном объеме являются Игорь Акинфеев и Кирилл Глебов, — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА. - Кирилл приступил к тренировкам в общей группе с небольшими ограничениями. Сейчас занимается набором физических кондиций. У Акинфеева восстановление проходит с очень хорошей динамикой. В самые ближайшие дни планируем, что он приступит к тренировкам в общей группе. Сегодня игру в стартовом составе здоровье не позволяет провести».

Матч ЦСКА — «Химки» пройдет сегодня, 9 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — 16.30 мск.