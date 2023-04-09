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Сегодня, 16:21

Безуглов объяснил отсутствие Акинфеева в стартовом составе ЦСКА на матч с «Химками»

Мария Гусева
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил, почему вратарь Игорь Акинфеев начнет матч 22-го тура РПЛ против «Химок» на скамейке запасных.

«Перед игрой против «Химок» недоступными для участия в полном объеме являются Игорь Акинфеев и Кирилл Глебов, — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА. - Кирилл приступил к тренировкам в общей группе с небольшими ограничениями. Сейчас занимается набором физических кондиций. У Акинфеева восстановление проходит с очень хорошей динамикой. В самые ближайшие дни планируем, что он приступит к тренировкам в общей группе. Сегодня игру в стартовом составе здоровье не позволяет провести».

Матч ЦСКА — «Химки» пройдет сегодня, 9 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — 16.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
09 апр, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Химки

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/12633
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
Эдуард Безуглов
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