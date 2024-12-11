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Сегодня, 11:57

Бибиков назвал сказками слова Макгиди о картонных стенах и стадионе 1940-х годов в Саранске

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший директор «Мордовии» Владимир Бибиков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-футболиста «Спартака» Эйдена Макгиди о картонных стенах на стадионе «Старт» в Саранске.

«Это уже был новый стадион. Наверное, синтетическое поле «Старта». Помню, что была такая заваруха. Достаточно молодой стадион. Недавно построили. Двери из картона и стадион 1940-х? Да нет. Скорее всего это не картон, а тонкий пластик. Думаю, это сказки, он немного приукрасил ситуацию», — сказал Бибиков «СЭ».

Ранее Макгиди рассказал «СЭ», как сломал дверь в Саранске во время матча против «Мордовии».

Эйден Макгиди, Валерий Карпин, Унаи Эмери. «Челоянц принес сумку, набитую деньгами, и бросил ее на стол. Комбаровы начали делить премиальные». Мощное интервью Макгиди

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Эйден Макгиди
ФК Мордовия
ФК Спартак (Москва)
Владимир Бибиков
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