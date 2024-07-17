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Сегодня, 02:35

Натхо: «Акинфеев — такая же легенда, как и Буффон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо считает, что вратарь красно-синих Игорь Акинфеев является таким же легендарным голкипером, как итальянец Джанлуиджи Буффон.

«Акинфеев — такая же легенда, как и Буффон. Игорь мог уехать в Европу, но принял решение играть только за армейский клуб — это вызывает большое уважение. Безумно рад, что играл вместе с сильнейшим голкипером. Акинфеев — большая величина в футболе», — цитирует «РБ Спорт» Натхо.

38-летний Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года.

Источник: «РБ Спорт»
Бибрас Натхо
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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