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Сегодня, 22:24

Биджиев о матче со «Спартаком»: «Было непросто. Давно не помню, чтобы красно-белые играли так быстро и качественно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев назвал сложным матч 8-го тура РПЛ против «Спартака». Встреча на домашнем стадионе махачкалинцев завершилась со счетом 1:1.

— Очень сложный матч, по-другому быть не могло. На сегодняшний день «Спартак» — одна из лучших команд в РПЛ. Давно не помню, чтобы красно-белые играли так быстро и качественно. Нам было далеко непросто. Наши ребята максимально отработали, хорошо двигались, пытались не уступать в единоборствах и в концовке можно было говорить о другом результате, если бы футболисты действовали чуточку поточнее. Но считаю, что сегодняшний результат достойный. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам. Сегодня был очень важный день для Дагестана.

— Было различие между кубковой и сегодняшней игрой?

— Понимали, что у соперника сегодня будет оптимальный состав, игра получится быстрее. Мы старались не давать «Спартаку» показать свои сильные стороны и играть в свой футбол. «Спартак» своих принципов не менял, если говорить о подготовке.

«Спартак» с 15 очками занимает пятое место в чемпионате России. «Динамо» набрало 9 баллов и идет девятым в турнирной таблице.

Хасанби Биджиев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)

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