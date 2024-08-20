Биджиев: «Костяк махачкалинского «Динамо» соответствует уровню РПЛ»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев оценил качество игроков команды.

«Ребята, которые сейчас остались в команде, играют вместе несколько лет. Это костяк, который сохранился и прошел практически весь путь от второй лиги до РПЛ. Думаю, наш костяк соответствует уровню премьер-лиги. Да, придут новые игроки, которые добавят нам качества и новых эмоций. Сейчас идет адаптация футболистов к тем требованиям, которые есть у нас в команде», — сказал Биджиев в программе «Футбол России» на «Россия 24».

«Динамо» в матче с «Ахматом» одержало первую победу в РПЛ в истории. Махачкалинцы набрали 5 очков и поднялись на 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Рубином». Матч пройдет 23 августа.