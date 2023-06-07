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Сегодня, 18:54

Биджиев: «Ростов» неожиданно остался без медалей»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА и «Локомотива» Хасанби Биджиев высказался об итогах прошедшего розыгрыша чемпионата России.

«Любая итоговая таблица закономерна, поскольку отражает движение команд по всей турнирной дистанции. Единственное, можно отнести к неожиданностям, что «Ростов» остался без медалей. «Зенит» по праву стал чемпионом. Конечно, питерская команда выглядела сильнее, чем все остальные, по составу, и по всей игре. «Зенит» занял первое место абсолютно заслуженно. Что касается стыковых матчей, то преимущество в них, я думаю, на стороне команд премьер-лиги — «Факела» и «Пари НН», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Биджиева.

По итогам завершившегося сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали. «Спартак» занял третье место, «Ростов» — четвертое.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005150704_bidjiev_rostov_neojidanno_ostalsya_bez_medaley_a_v_styikah_preimuschestvo_u_pari_nn_i_fakela
Хасанби Биджиев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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