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Сегодня, 11:32

Биджиев продолжит работу с махачкалинским «Динамо» в РПЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что главный тренер команды Хасанби Биджиев продолжит свою работу в клубе. Специалист возглавил коллектив в феврале 2024 года.

«Биджиев — наш тренер, мы доверяем ему. Вместе с ним идем в РПЛ, никаких проблем. Проделана большая работа, все молодцы», — сказал Газизов «РБ Спорт».

Помимо «Динамо» в РПЛ досрочно вышли «Химки», которые занимают первое место в турнирной таблице первой лиги. В последнем, 34-м туре сезона-2023/24 махачкалинское «Динамо» сыграет на выезде с «Аланией».

Источник: РБ Спорт
Хасанби Биджиев
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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