Биджиев продолжит работу с махачкалинским «Динамо» в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что главный тренер команды Хасанби Биджиев продолжит свою работу в клубе. Специалист возглавил коллектив в феврале 2024 года.

«Биджиев — наш тренер, мы доверяем ему. Вместе с ним идем в РПЛ, никаких проблем. Проделана большая работа, все молодцы», — сказал Газизов «РБ Спорт».

Помимо «Динамо» в РПЛ досрочно вышли «Химки», которые занимают первое место в турнирной таблице первой лиги. В последнем, 34-м туре сезона-2023/24 махачкалинское «Динамо» сыграет на выезде с «Аланией».