Биджиев: «В «Динамо» Йоканович не смог до конца реализовать свой потенциал»

Тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал увольнение Славиши Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

«Слухи о том, что в «Динамо» произойдет смена тренера, начали циркулировать уже давно, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Биджиева. — Конечно, Йоканович — это прославленный в прошлом футболист и опытный специалист. Но что-то в «Динамо» у него не получилось, по каким-то причинам он не смог до конца реализовать свой потенциал. Сходу Йокановичу было сложно выстроить команду под себя, но «Динамо» — это клуб с большими традициями, где, как правило, нужно давать результат сразу. Отстранение Йокановича, скорее всего, связано с контрастом выступлений «Динамо» в прошлом и нынешнем сезонах. Тогда команда взяла бронзовые медали и смотрелась более солидно, а сейчас игра динамовцев нестабильна, и они идут ниже в турнирной таблице».

14 мая после домашнего поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Павел Алпатов, он будет готовить команду к ближайшим матчам.