Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:45

Биджиев считает, что бывший форвард «Балтики» Мусаев усилит ЦСКА

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший вратарь ЦСКА и главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев прокомментировал покупку армейцами нападающего «Балтики» Тамерлана Мусаева.

«Прежде всего нужно отметить, что Мусаев является воспитанником академии ЦСКА. В принципе, на профессиональном уровне он проявляет себя достаточно неплохо. Участвовал в матчах Премьер-лиги, обладает определенным соответствующим опытом. 22 года как раз очень хороший возраст. Считаю, для ЦСКА это удачное приобретение. Мусаев не просто перспективный — он уже сейчас может приносить армейцам пользу. Опять-таки, его хорошо знают в ЦСКА, поскольку он воспитанник этого клуба.
Я не думаю, что результативность Мусаева в «Балтике» говорит о том, сколько он станет забивать в ЦСКА. Если он будет выигрывать конкуренцию в клубе и иметь достаточное количество игрового времени, то наверняка сможет проявить себя с положительной стороны», — приводит «Евро-Футбол.ру» слова Мусаева.

В сезоне-2023/24 Мусаев забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 25 матчах за «Балтику» во всех турнирах.

ЦСКА объявил о покупке Мусаева 19 декабря. Клуб подписал контракт с 22-летним россиянином до конца сезона-2027/28.

Источник: Евро-Футбол.Ру
0
Читайте также
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
Ферстаппен заявил, что пока не собирается жениться на бывшей девушке Квята
Трехлетний ребенок скончался после посещения стоматолога в Рязани
Дочь попавшего под обстрел в Донбассе Охлобыстина рассказала о состоянии актера
Захарова заявила о надоевших обвинениях Санду в адрес России
Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Бывший форвард ЦСКА Попов считает, что Чалов готов к переходу в «Марсель»

Бывший президент «Локомотива» Наумов: «Переход Джикии был бы очень хорошим решением»