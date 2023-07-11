Биджиев считает, что Медина в «Спартаке» не станет сразу игроком основы

Бывший вратарь ЦСКА Хасанби Биджиев прокомментировал трансфер парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Достаточно неожиданный трансфер. Обычно не случаются переходы между такими принципиальными соперниками. Но Медина — это иностранец, который, наверное, далек от всех наших традиций и реалий. Поэтому, я думаю, он более спокойно отнесся к такой ситуации. У армейцев, уж коль они согласились вести переговоры со «Спартаком», были на то основания. Либо Медина не вписывался в игровую концепцию Федотова, либо у ЦСКА есть на примете тот, кем можно заменить Медину. Возможно, сделка была настолько выгодная, что армейцам не было смысла от нее отказываться. У «Спартака» достаточно ровный и сильный состав. Не думаю, что Медина сразу станет там игроком основы. Ему потребуется время, чтобы закрепиться в стартовом составе «Спартака», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Биджиева.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года. Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.