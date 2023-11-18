Биджиев считает, что основная борьба за чемпионство в РПЛ еще впереди

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев подвел итоги первого круга чемпионата России.

«Какие шансы у «Краснодара» на золотые медали? Его точно пока рано называть чемпионом. Основная борьба, опять-таки, еще впереди. Наверняка все команды, в том числе «Краснодар» и «Зенит», будут во втором круге терять очки. Многое зависит от того, сколько «Краснодар» будет держаться на первой строчке и не уступать ее. Чем дольше, тем больше шансов, что интрига до конца турнира обеспечена. Для этого игрокам «Краснодара» надо будет справляться с большим давлением», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками. Расположившийся на втором месте «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка.