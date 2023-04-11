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Сегодня, 20:27

Биджиев считает, что пенальти в пользу «Спартака» в ворота «Динамо» не должен был назначаться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев подвел итоги московского дерби 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» (3:3).

«Считаю, в целом матч получился достаточно равным. «Спартак» начал игру достаточно интересно, но потом стал пропускать нелогичные голы. Когда Соболев забил в свои ворота, не разобрались Селихов и полевые игроки «Спартака». Но надо сказать, что подача у «Динамо» с углового была очень такая неприятная для вратаря, мяч летел фактически по головам, и там любой рикошет мог привести к голу, как и получилось на самом деле. Третий гол «Динамо», когда Тюкавин проскочил мимо мяча, тоже оказался не самым логичным. Но в то же время, на мой взгляд, не должен был назначаться пенальти в пользу «Спартака», потому что такие касания в штрафной площади происходят сплошь и рядом. Сказать, что там было явное нарушение правил, нельзя. Для сравнения, в матче «Ливерпуль» — «Арсенал» Салаха вообще явно хватали двумя руками, но судья одиннадцатиметровый не назначил», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 42 очка. «Динамо» набрало 36 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Пари НН», «Спартак» же в гостях сыграет с «Торпедо».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005081038_bidjiev_penalti_v_polzu_spartaka_v_vorota_dinamo_ne_doljen_byil_naznachatsya
Хасанби Биджиев
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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