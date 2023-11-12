Биджиев считает, что «Ростов» не проиграет «Спартаку»

Бывший вратарь московского ЦСКА Хасанби Биджиев поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов».

«Матчи между «Спартаком» и «Ростовом» всегда очень принципиальны, особенно в последние годы. «Спартак» неплохо провел последнюю игру с «Локомотивом». Он имел большое преимущество до удаления и сумел не проиграть, проведя больше тайма вдесятером. «Ростов», может, не очень уверенно идет по таблице, но все равно показывает достаточно интересный футбол. Вряд ли для «Спартака» это будет легкая прогулка. Ожидаю очень боевого матча. По-моему, «Ростов» ни в коем случае не проиграет», — цитирует Биджиева euro-football.ru.

Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов» пройдет 12 ноября. Начало — в 19.30 по московскому времени.

На данный момент ««Спартак» с 21 очком занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24, «Ростов» на 11-й позиции (17 очков).